Афганцы получат паспорта нового образца, заявили талибы

Жители Афганистана вскоре получат паспорта нового образца с указанием Исламского Эмирата Афганистан (самоназвание радикального движения "Талибан"*). При этом все удостоверяющие личность документы, полученные гражданами страны при прежнем режиме, остаются действительными. Об этом заявил заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид.

"Все удостоверения личности и паспорта, имеющие хождение в стране, остаются действительными, но с высокой долей вероятности в тех документах, которые будут выдаваться в ближайшем будущем, будет указываться "Исламский Эмират", — цитирует его местное агентство Bakhtar.

Отмечается, что в последнее время в Афганистане была приостановлена выдача паспортов, что вызвало серию протестов в нескольких городах.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.