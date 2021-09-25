В Китае пригрозили США отказом от неприменения ядерного оружия из-за AUKUS
По мнению дипломата, альянс демонстрирует растущее военное присутствие Австралии, Великобритании и Штатов.
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Власти Китая должны занять более агрессивную позицию по отношению к США и первыми отказаться от политики неприменения ядерного оружия. Такого мнения придерживается бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан.
По его словам, которые приводит Daily Mail, Пекину необходимо дать отпор новым союзникам Вашингтона в лице Сиднея и Лондона в альянсе AUKUS, который показывает растущее военное присутствие этих стран.
Действующая с 1960-х годов политика дала Пекину "моральный авторитет", однако сейчас она неактуальна до тех пор, пока Китай и США не договорятся о том, что ни одна из сторон не будет использовать ядерное оружие первой, считает Цзукан.
Напомним, 16 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Оно подразумевает помощь Соединённых Штатов в оснащении флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. Однако для этого Канберре пришлось выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок, что вызвало реакцию со стороны Парижа, воспринявшего подобное как предательство.
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