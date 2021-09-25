Россиян предупредили о росте цен на такси из-за новых проверок Минтранса
Любое ужесточение всегда ведёт к увеличению стоимости, считает автоэксперт. Он отметил, что современные меры, направленные на снижение количества ДТП, почти не дают положительного эффекта.
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В России увеличится стоимость поездок на такси, если водители будут вынуждены проходить новые проверки, которые предлагает Минтранс РФ. Об этом сообщил правозащитник и автоэксперт Юрий Панченко.
"Любое ужесточение всегда ведёт к увеличению цены. Начнут водителей такси тестировать. Непонятно, зачем это нужно. Сейчас дешевле и проще пользоваться навигатором. Все эти современные апробации по снижению количества ДТП почти не дают положительного эффекта", — передаёт Ura.ru его слова.
Речь идёт об аттестации таксистов на их осведомлённость о городе. В законопроекте Минтранса РФ говорится, что если водитель не пройдёт тестирование, то его отстранят от работы. Также ведомство намеревается наказывать таксистов, которые часто нарушают правила дорожного движения.
В свою очередь координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов не разделяет мнения Панченко насчёт повышения ценников. При этом он также не видит необходимости в новых правилах для таксистов. Как он считает, они бессмысленны, поскольку практически все водители, работающие в этой сфере, передвигаются по городу с помощью навигатора. Вместе с тем инициатива чиновников также не сократит число нарушений ПДД, убеждён эксперт.
Ранее Лайф писал, что новый законопроект Минтранса, помимо вышеперечисленного, предполагает, что такси будут оборудоваться средствами слежения за уровнем усталости водителя и за его вниманием. Также предложено единое требование к оформлению машин — цветографическая схема из квадратов контрастных цветов, расположенных в шахматном порядке, плюс — на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета, соответствующий нацстандартам.
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