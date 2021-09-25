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Россиян предупредили о росте цен на такси из-за новых проверок Минтранса

Любое ужесточение всегда ведёт к увеличению стоимости, считает автоэксперт. Он отметил, что современные меры, направленные на снижение количества ДТП, почти не дают положительного эффекта.

25 сентября, 11:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России увеличится стоимость поездок на такси, если водители будут вынуждены проходить новые проверки, которые предлагает Минтранс РФ. Об этом сообщил правозащитник и автоэксперт Юрий Панченко.

"Любое ужесточение всегда ведёт к увеличению цены. Начнут водителей такси тестировать. Непонятно, зачем это нужно. Сейчас дешевле и проще пользоваться навигатором. Все эти современные апробации по снижению количества ДТП почти не дают положительного эффекта", — передаёт Ura.ru его слова.

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Речь идёт об аттестации таксистов на их осведомлённость о городе. В законопроекте Минтранса РФ говорится, что если водитель не пройдёт тестирование, то его отстранят от работы. Также ведомство намеревается наказывать таксистов, которые часто нарушают правила дорожного движения.

В свою очередь координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов не разделяет мнения Панченко насчёт повышения ценников. При этом он также не видит необходимости в новых правилах для таксистов. Как он считает, они бессмысленны, поскольку практически все водители, работающие в этой сфере, передвигаются по городу с помощью навигатора. Вместе с тем инициатива чиновников также не сократит число нарушений ПДД, убеждён эксперт.

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Ранее Лайф писал, что новый законопроект Минтранса, помимо вышеперечисленного, предполагает, что такси будут оборудоваться средствами слежения за уровнем усталости водителя и за его вниманием. Также предложено единое требование к оформлению машин — цветографическая схема из квадратов контрастных цветов, расположенных в шахматном порядке, плюс — на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета, соответствующий нацстандартам.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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