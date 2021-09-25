Россиян предупредили о росте цен на такси из-за новых проверок Минтранса

В России увеличится стоимость поездок на такси, если водители будут вынуждены проходить новые проверки, которые предлагает Минтранс РФ. Об этом сообщил правозащитник и автоэксперт Юрий Панченко.

"Любое ужесточение всегда ведёт к увеличению цены. Начнут водителей такси тестировать. Непонятно, зачем это нужно. Сейчас дешевле и проще пользоваться навигатором. Все эти современные апробации по снижению количества ДТП почти не дают положительного эффекта", — передаёт Ura.ru его слова.

Речь идёт об аттестации таксистов на их осведомлённость о городе. В законопроекте Минтранса РФ говорится, что если водитель не пройдёт тестирование, то его отстранят от работы. Также ведомство намеревается наказывать таксистов, которые часто нарушают правила дорожного движения.

В свою очередь координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов не разделяет мнения Панченко насчёт повышения ценников. При этом он также не видит необходимости в новых правилах для таксистов. Как он считает, они бессмысленны, поскольку практически все водители, работающие в этой сфере, передвигаются по городу с помощью навигатора. Вместе с тем инициатива чиновников также не сократит число нарушений ПДД, убеждён эксперт.