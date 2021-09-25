На севере Москвы мужчина в женской одежде напал на покупателей "Магнита" с топором. Видео © LIFE

На севере Москвы в супермаркете "Магнит" 48-летний мужчина в женской одежде напал на двух покупателей с топором. Как Лайфу сообщил источник, в результате инцидента, который случился в здании на Каргопольской улице, пострадали мужчина и женщина. Нападавший задержан, сейчас он находится в участке.

По нашим данным, всё произошло из-за конфликта, в ходе которого покупатели якобы оскорбили мужчину за странный прикид. В итоге тот вытащил из сумки топор и нанёс ранения обидчикам. Кадры, на которых запечатлены последствия происшествия, оказались в распоряжении Лайфа. На них видно, что пол в магазине, а также крыльцо залиты кровью.

Нападавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Как утверждает источник, у него расстройство личности. Остальные обстоятельства случившегося выясняются. В столичном главке МВД заявили, что пострадавшие госпитализированы.