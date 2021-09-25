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На севере Москвы мужчина в женской одежде напал на покупателей "Магнита" с топором

Таким образом он решил проучить обидчиков за оскорбления из-за странного прикида. По нашим данным, неадекват состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Сейчас он задержан.

25 сентября, 11:46

На севере Москвы мужчина в женской одежде напал на покупателей "Магнита" с топором. Видео © LIFE

На севере Москвы в супермаркете "Магнит" 48-летний мужчина в женской одежде напал на двух покупателей с топором. Как Лайфу сообщил источник, в результате инцидента, который случился в здании на Каргопольской улице, пострадали мужчина и женщина. Нападавший задержан, сейчас он находится в участке.

По нашим данным, всё произошло из-за конфликта, в ходе которого покупатели якобы оскорбили мужчину за странный прикид. В итоге тот вытащил из сумки топор и нанёс ранения обидчикам. Кадры, на которых запечатлены последствия происшествия, оказались в распоряжении Лайфа. На них видно, что пол в магазине, а также крыльцо залиты кровью.

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Нападавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Как утверждает источник, у него расстройство личности. Остальные обстоятельства случившегося выясняются. В столичном главке МВД заявили, что пострадавшие госпитализированы.

Ранее Лайф рассказывал, как в Уфе пациент с отравлением сломал руку токсикологу и избил реаниматолога. 36-летний обидчик медиков стал фигурантом уголовного дела.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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