Полиция предупредила собравшихся о незаконности акции КПРФ в центре Москвы

Полицейские на Пушкинской площади в Москве через громкоговоритель предупредили о незаконности акции КПРФ, которая проходит в эти минуты. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Правоохранители напомнили, что мэрия города не разрешила проводить митинг , и попросили граждан не принимать в нём участие. Кроме того, полиция предупреждает о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Напомним, КПРФ раскритиковала электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут, а также призвала сторонников выйти на несогласованный митинг в субботу. Однако в ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах, где оно проводилось. Там также подчеркнули, что процедура волеизъявления в дистанционном формате в Москве проходила в полном соответствии с законом.