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Полиция предупредила собравшихся о незаконности акции КПРФ в центре Москвы

Кроме того, правоохранители просят горожан соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

25 сентября, 11:30

Полиция предупредила собравшихся о незаконности акции КПРФ в центре Москвы. Видео © LIFE

Полицейские на Пушкинской площади в Москве через громкоговоритель предупредили о незаконности акции КПРФ, которая проходит в эти минуты. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Правоохранители напомнили, что мэрия города не разрешила проводить митинг, и попросили граждан не принимать в нём участие. Кроме того, полиция предупреждает о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В Москве привлекли к ответственности 30 участников несогласованной акции КПРФ

В Москве привлекли к ответственности 30 участников несогласованной акции КПРФ

Напомним, КПРФ раскритиковала электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут, а также призвала сторонников выйти на несогласованный митинг в субботу. Однако в ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах, где оно проводилось. Там также подчеркнули, что процедура волеизъявления в дистанционном формате в Москве проходила в полном соответствии с законом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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