Полиция завела дело на лихача на BMW, сбившего девушек на зебре в центре Питера

В Санкт-Петербурге полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ по факту дорожно-транспортного происшествия на Невском проспекте с участием BMW. Там 24 сентября поздно вечером водитель сбил двух девушек прямо на пешеходном переходе.

Правоохранители установили, что за рулём немецкой иномарки находился 22-летний молодой человек. По данным ведомства, обе пострадавшие сейчас находятся в больнице, одна из них в тяжёлом состоянии. Отмечается, что одна девушка является ровесницей виновника аварии, а второй 25 лет. Как указали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Напомним, инцидент произошёл в минувшую пятницу, 24 сентября, вечером неподалёку от Аничкова дворца. На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, что автомобили из потока притормаживают перед зеброй, пропуская пешеходов. Однако водитель BMW решил резко перестроиться вправо, вылетев из-за машины в средней полосе. После этого он сбил двух человек.