Бывший член команды безопасности Бритни Спирс Алекс Власов, который работал в Black Box Security с 2012 по 2021 год, раскрыл детали опеки над поп-звездой, рассказав, что однажды его попросили поставить функцию родительского контроля на мобильный телефон певицы. Об этом стало известно из документального фильма "Контроль над Бритни Спирс", выпущенного The New York Times совместно с Hulu.

"Бритни хотела купить iPhone… и это было очень важно. Все волновались. <...> Мой босс Идан подошёл ко мне и спросил: "Есть ли какие-либо услуги мониторинга для iPhone, о которых вы знаете?" Я спросил, что он имеет в виду, а он такой: "Ну, родительский контроль. Есть ли способ установить родительский контроль на iPhone?" — рассказал Власов.

Он отметил, что слежку за жизнью Спирс аргументировали её собственной безопасностью и защитой. По словам мужчины, тогда он спросил своего босса о "законности" мониторинга телефона Спирс, на что получил ответ, что суд и адвокат певицы якобы в курсе происходящего. Кроме того, по словам Власова, позже кому-то в голову пришла идея войти со всех устройств в систему того же iCloud, который поп-дива использует на своём телефоне, благодаря чему можно было следить за её сообщениями, звонками по FaceTime, заметками, историей браузера и фотографиями.