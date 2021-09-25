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Прослушивали звонки "для безопасности": Раскрыты подробности опеки над Бритни Спирс

Изначально на телефоне поп-звезды был установлен родительский контроль, а спустя время с помощью iCloud был получен полный доступ к смартфону певицы.

25 сентября, 11:01
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Бывший член команды безопасности Бритни Спирс Алекс Власов, который работал в Black Box Security с 2012 по 2021 год, раскрыл детали опеки над поп-звездой, рассказав, что однажды его попросили поставить функцию родительского контроля на мобильный телефон певицы. Об этом стало известно из документального фильма "Контроль над Бритни Спирс", выпущенного The New York Times совместно с Hulu.

"Бритни хотела купить iPhone… и это было очень важно. Все волновались. <...> Мой босс Идан подошёл ко мне и спросил: "Есть ли какие-либо услуги мониторинга для iPhone, о которых вы знаете?" Я спросил, что он имеет в виду, а он такой: "Ну, родительский контроль. Есть ли способ установить родительский контроль на iPhone?" — рассказал Власов.

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Он отметил, что слежку за жизнью Спирс аргументировали её собственной безопасностью и защитой. По словам мужчины, тогда он спросил своего босса о "законности" мониторинга телефона Спирс, на что получил ответ, что суд и адвокат певицы якобы в курсе происходящего. Кроме того, по словам Власова, позже кому-то в голову пришла идея войти со всех устройств в систему того же iCloud, который поп-дива использует на своём телефоне, благодаря чему можно было следить за её сообщениями, звонками по FaceTime, заметками, историей браузера и фотографиями.

"Причина мониторинга заключалась в поиске плохого влияния, поиске потенциальной незаконной деятельности, которая может произойти, но они также следили за разговорами с её друзьями, с её мамой, с её адвокатом Сэмом Ингэмом", — рассказал Власов.

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Напомним, Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, что творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. Также стало известно, что отец Бритни Спирс заявил, что готов отказаться от опекунства над дочерью.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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