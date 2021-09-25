Найдены чёрные ящики Ан-26, рухнувшего под Хабаровском

Следственная группа нашла чёрные ящики разбившегося в Хабаровском крае самолёта Ан-26. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Обнаружены и изъяты бортовые самописцы, на которых зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полёта", — сказано в записи.