Найдены чёрные ящики Ан-26, рухнувшего под Хабаровском
Также правоохранители изъяли документацию и иные средства технического контроля.
Следственная группа нашла чёрные ящики разбившегося в Хабаровском крае самолёта Ан-26. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Обнаружены и изъяты бортовые самописцы, на которых зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полёта", — сказано в записи.
Кроме того, с места крушения изъята документация и иные средства технического контроля. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. Утром 23 сентября обломки самолёта обнаружили на склоне сопки. Лайф публиковал первое фото с места крушения воздушного судна. По некоторым данным, несколько месяцев назад у самолёта наблюдались проблемы технического характера.
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