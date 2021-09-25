На сайте ООН перепутали флаги Австралии и Австрии

На официальном сайте ООН перепутали флаги Австрии и Австралии в разделе "Члены Организации Объединённых Наций". Так, теперь напротив надписи "Австралия" красуется красно-бело-красное полотнище.









Отметим, что ошибка допущена только на русскоязычной версии сайта, всего их шесть. В Организации пока никак не прокомментировали данную оплошность.