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На сайте ООН перепутали флаги Австралии и Австрии

При этом государственные символы не соответствуют странам только на русскоязычной версии сайта.

25 сентября, 11:28

Фото © Shutterstock

На официальном сайте ООН перепутали флаги Австрии и Австралии в разделе "Члены Организации Объединённых Наций". Так, теперь напротив надписи "Австралия" красуется красно-бело-красное полотнище.

  • Скриншот © LIFE
    Скриншот © LIFE
  • Скриншот © LIFE
    Скриншот © LIFE
  • Скриншот © LIFE
    Скриншот © LIFE
  • Скриншот © LIFE
    Скриншот © LIFE

Скриншот © LIFE

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Отметим, что ошибка допущена только на русскоязычной версии сайта, всего их шесть. В Организации пока никак не прокомментировали данную оплошность.

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Ранее Лайф рассказывал, что крупнейший британский таблоид перепутал флаги Украины и России. В публикации сопоставлялась численность войск двух стран.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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