На сайте ООН перепутали флаги Австралии и Австрии
При этом государственные символы не соответствуют странам только на русскоязычной версии сайта.
Фото © Shutterstock
На официальном сайте ООН перепутали флаги Австрии и Австралии в разделе "Члены Организации Объединённых Наций". Так, теперь напротив надписи "Австралия" красуется красно-бело-красное полотнище.
Отметим, что ошибка допущена только на русскоязычной версии сайта, всего их шесть. В Организации пока никак не прокомментировали данную оплошность.
Ранее Лайф рассказывал, что крупнейший британский таблоид перепутал флаги Украины и России. В публикации сопоставлялась численность войск двух стран.
Комментариев: 0