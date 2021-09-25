Лайф узнал, когда следователи смогут допросить пермского стрелка
По нашим данным, пока нормально разговаривать парень не может из-за трубки во рту. Сам он изредка обращается к медикам с просьбой дать воды.
Фото © ТАСС / AP Photo / Dmitri Lovetsky
Следователи смогут допросить 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в здании пермского вуза и находящегося сейчас в больнице, через несколько дней. Как узнал Лайф, сейчас парень находится в сознании, но нормально разговаривать всё ещё не может, причиной тому — трубка во рту.
Как рассказал наш источник, Бекмансуров изредка обращается к медперсоналу — просит пить и переложить его. На лечение стрелка в прошедшие сутки ушло почти два миллиона рублей.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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