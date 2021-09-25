Лайф узнал, когда следователи смогут допросить пермского стрелка

Следователи смогут допросить 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в здании пермского вуза и находящегося сейчас в больнице, через несколько дней. Как узнал Лайф, сейчас парень находится в сознании, но нормально разговаривать всё ещё не может, причиной тому — трубка во рту.