За правду, добро и красоту: В Китае решили очистить мультфильмы от нездорового контента
Власти азиатского государства намерены поощрять продюсеров за создание картин без вульгарности, сцен насилия и порнографии.
Фото © Pixabay
Власти Китая решили в борьбе за правду, добро и красоту очистить мультфильмы от нездорового контента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на уведомление Национальной администрации радио и телевидения КНР. В Поднебесной уже пообещали поощрять продюсеров за создание "здоровых" мультиков, не содержащих сцен насилия, вульгарности или порнографии.
Отметим, что за последние несколько месяцев в Китае были приняты новые меры, касающиеся молодого поколения. Так, летом детям до 16 лет запретили появляться в стримах. Кроме того, из несовершеннолетних нельзя делать звёзд, их же запрещено склонять к получению прибыли посредством интернет-ресурсов.
Ранее Лайф писал, что на фоне похудения Ким Чен Ына в КНДР показали мультик о проблемах полной девочки.
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