Власти Китая решили в борьбе за правду, добро и красоту очистить мультфильмы от нездорового контента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на уведомление Национальной администрации радио и телевидения КНР. В Поднебесной уже пообещали поощрять продюсеров за создание "здоровых" мультиков, не содержащих сцен насилия, вульгарности или порнографии.

Отметим, что за последние несколько месяцев в Китае были приняты новые меры, касающиеся молодого поколения. Так, летом детям до 16 лет запретили появляться в стримах. Кроме того, из несовершеннолетних нельзя делать звёзд, их же запрещено склонять к получению прибыли посредством интернет-ресурсов.