Врач в TikTok запретил людям спать голышом, и пользователи пожалели, что узнали причину

Энтони Юн не только врач, но и тикток-звезда. В своём аккаунте tonyyounmd мужчина регулярно делится интересными, а иногда и жизненно важными медицинскими фактами. Недавно Юн рассказал, что спать без одежды далеко не такая хорошая идея, как может показаться на первый взгляд. Вместе с "ощущением свободы" появляются весьма неприятные последствия.

Начал хирург из США с фактов. Оказывается, среднестатистический человек "пукает 15–25 раз за сутки". Казалось бы, причём тут это? А связь самая прямая

Кадры из видео © TikTok / tonyyounmd

Это происходит и пока вы спите. Исследования доказывают, что каждый раз, когда вы выпускаете газ, вы распыляете небольшое количество фекального материала. Это чистая правда, хоть это и не похоже на известные нам каловые массы. То же исследование доказывает, что плотно сидящие трусы удерживают все эти частички tonyyounmd

Если сам факт того, что частички фекалий будут распространяться по телу, вас ещё не напугал, стоит вспомнить, из чего состоят экскременты. Помимо непереваренных остатков пищи в каловых массах больных людей могут содержаться микробы, глисты, бактерии и т.д. Если человек спит один, на это можно закрыть глаза. А вот если кровать приходится делить с партнёром, то тут предосторожность не помешает.

Кадры из видео © TikTok / tonyyounmd