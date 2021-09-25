10 жутких признаний от детей, которые по секрету рассказали родителям, кем были в прошлой жизни

Малыши милые, ведь так? А вот и нет. В подборке ниже — 10 историй от родителей, от которых волосы встают дыбом. Призраки, загробная жизни, реинкарнация — и это неполный список треша из уст младенцев.