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10 жутких признаний от детей, которые по секрету рассказали родителям, кем были в прошлой жизни

Малыши милые, ведь так? А вот и нет. В подборке ниже — 10 историй от родителей, от которых волосы встают дыбом. Призраки, загробная жизни, реинкарнация — и это неполный список треша из уст младенцев.

25 сентября, 11:00

Фото © Shutterstock

Всё началось в вирусного твита комика из Британии Дэна Шрайбера. Мужчина рассказал, что его трёхлетка накануне вечером заявила: "Папочка, давным-давно у меня уже была семья. Мою маму звали Сочи, а меня — Анке. Но потом я умерла, и вот теперь я с твоей семьёй". После этого Дэну пришлось ещё долго отходить. Он попросил своих подписчиков поделиться своими подобными историями, и вот десять самых страшных из них.

Несколько лет назад моей трёхлетней дочери приснился дурной сон. Я подошёл к ней, чтобы погладить по голове и успокоить, а она уже наполовину проснулась и прошептала: "Папа, когда приходят ночные дети, я забираю сердца из их костей, чтобы они больше не могли кусаться"

colinjbrowne

Моя мама и сестра ехали в такси с моим трёхлетним племянником. Когда они проезжали мимо магазина бижутерии Claire's Accessories, он сказал: "Когда я был большим мальчиком и работал пожарным, я ходил в этот зоомагазин!" У пожилого таксиста чуть сердце не остановилось — он сказал, что в его детстве в том же самом помещении и правда был зоомагазин

treacadelic

Мой сын однажды построил ОЧЕНЬ реалистичную старую фабрику из кубиков и сказал: "Это место, где я работал, когда ещё был жив". Ему три года

tracy_coldwell

Фото © Twitter / tracy_coldwell

Фото © Twitter / tracy_coldwell

Когда мой младший брат был маленьким, во время купания он сказал моей маме: "Вот где я умер, ведь так, мама?" За полтора года до его рождения в той самой ванне у неё случился выкидыш

Bluemoonbud

Мой трёхлетний сын однажды описывал: "Когда я стал большим, машина отрубила мне голову". Он использовал крышку мусорного ведра, чтобы продемонстрировать процесс на своей кукле. Однажды, после нескольких недель рассказов, я попросил его нарисовать "машину". Я клянусь, он нарисовал гильотину. Он даже знал, как работает механизм

KWindness

Когда я была на 14-й неделе беременности, мой старшенький сказал: "Ребёнок хочет родиться сейчас". Я сказала ему, что малыш ещё не готов, он ответил: "Нет, этот ребёнок уже готов родиться". Через два дня я узнала, что примерно за неделю до этого у меня случился тихий выкидыш

aburoker

Всё это похоже на мои разговоры с сыном, когда он был очень маленьким. Он часто говорил: "Когда я был Андреем..." А потом однажды, когда он смотрел мультик "Анастасия", спокойно указал на него и сказал: "Вот! Вот где я жил, когда был Андреем!" Дети — жуткие...

StephenMcGann

Кадр из мультфильма "Анастасия" © "Кинопоиск"

Кадр из мультфильма "Анастасия" © "Кинопоиск"

Когда мой сын был маленьким, ему ужасно не нравилось подстригать ногти на ногах. Чуть ли не седел от страха и трясся. Самая настоящая паническая атака. Чуть позже он сказал, что это потому, что, когда он был солдатом, ему вырывали ногти на ногах

ClaireElliott2

Когда моей младшей сестре было около 5, она очень подробно рассказала нам о своей жизни мойщицы посуды в Нотр-Даме, когда это был монастырь, а не школа

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Напомнило мне историю, которую моя сестра рассказывала мне о моей племяннице. Когда она ​​плакала, мама взяла её на руки и сказала: "Всё в порядке, мама здесь. Только мама и ты". Тогда она перестала плакать, а затем показала пальцем на пустой коридор и сказала: "И они!"

MarkVent

Родители заказали сыну на день рождения торт с космонавтом, но от увиденного любой останется заикой

Родители заказали сыну на день рождения торт с космонавтом, но от увиденного любой останется заикой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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