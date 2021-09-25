Эксперты назвали даты рождения, которые сделают ваших детей успешными вне всяких сомнений

Эксперты портала MyHeritage проанализировали базу данных дней рождения и выяснили, в какие даты на свет появляются более успешные люди. За основу взяли биографии тысячи знаменитостей, которые получали высокие награды типа звания чемпиона мира, статуэтки "Оскар" или Пулитцеровской премии, пишет The Sun.

Фото © Libreshot / Martin Vorel

Самым "успешным" днём рождения оказалось 30 апреля: 11 человек из выборки появились на свет в эту дату. Среди них — актрисы Галь Гадот и Кирстен Данст, а также рэпер Трэвис Скотт. Немного отстали от этих счастливчиков те, кто родился 27 апреля. В этой категории набралось восемь человек, в том числе обладательница "Грэмми" певица Лиззо и два "мишленовских" шеф-повара — Мартин Берасатеги и Леа Линстер.

Трэвис Скотт. Фото © Instagram / travisscott

Апрель вообще оказался самым урожайным на успешных людей: 99% из них родились именно в этом месяце. Барбара Стрейзанд, Эмма Уотсон, Виктория Бэкхем и даже британская королева Елизавета Вторая — вот лишь краткий список тех, кто удостоился всевозможных регалий, появившись на свет в середине весны.

Виктория Бэкхем. Фото © Instagram / victoriabeckham

Ноябрь занял второе место: в этом месяце родились 94 победителя и номинанта, среди которых оказалась обладательница "Оскара" и "Золотого глобуса" Энн Хэтэуэй. Марту досталась "бронза": дни рождения в этом месяце празднуют 92 призёра, в том числе пятикратная обладательница "Грэмми" Мэрайя Кэри и культовый кинорежиссёр Квентин Тарантино.

Квентин Тарантино. Фото © Wikimedia Commons