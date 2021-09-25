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Учительница бросила работу за копейки и стала продавать горячие фото, вытащив свою семью из бедности

Раньше Мэйерн жила в деревянной хижине и питалась рисом и сушёной рыбой, а теперь может позволить себе отдых на курорте.

25 сентября, 08:00

Фото © Instagram / maeurn.tv

Филиппинская модель Мэйерн Смайлс вполне может гордиться собой, ведь ей собственноручно удалось спасти семью из бедности. Девушка всю жизнь провела в деревянной хижине, питаясь рисом и сушёной рыбой и с восьми лет воспитывая двух братьев. Родители с утра до ночи пропадали на работе — отец развозил материалы на стройке, а мама убирала чужие дома.

Фото © Instagram / maeurn.tv

Фото © Instagram / maeurn.tv

Мэйерн начала подрабатывать учительницей, но платили ей крайне мало — доллар в час. Поэтому девушка начала искать альтернативные методы. Она вдохновилась примером онлайн-моделей и завела свою страничку в OnlyFans. Её горячие снимки понравились пользователям Сети, и так она стала получать тысячи долларов в месяц. Модель переехала в нормальный дом и стала помогать семье, обеспечивая её полностью.

Фото © Instagram / maeurn.tv

Фото © Instagram / maeurn.tv

Мэйерн стала покупать родителям продукты, оплачивать их счета, учёбу и праздники для братьев, пишет Daily Star. Девушка очень гордится тем, что ей удалось вытащить семью из бедности, ведь теперь она живёт довольно обеспеченно по меркам Филиппин. Модель ездит по странам Азии и даже снимается для рекламы.

Фото © Instagram / maeurn.tv

Фото © Instagram / maeurn.tv

Теперь я понимаю, что моё детство было не из лёгких, поэтому я хотела дать моим братьям лучшую жизнь. Мне нравится фотографироваться, и я рада, что за мои снимки готовы платить. Иначе не знаю, что бы я делала, — у девушек на Филиппинах не так много возможностей

Мэйерн Смайлс

Модель Playboy раскрыла, как выглядит её тело в крошечном бикини, если обойтись без фотошопа

Модель Playboy раскрыла, как выглядит её тело в крошечном бикини, если обойтись без фотошопа

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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