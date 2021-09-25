Девушка показала гениальное сообщение, которое довело до истерики незнакомца, приславшего приватное фото

Писательница Шантай Джозеф из Лондона, Англия, поделилась в "Твиттере" и "Инстаграме" историей, которая быстро стала вирусной. Аккаунты девушки довольно популярны, однако минусом славы блогерша называет поток расистских и эротических сообщений. И она рассказала, что нашла способ бороться с последними.

Фото © Instagram / Chantayyjayy

Девушка призналась, что татуированный незнакомец прислал ей в личку своё приватное фото. И она, вспомнив увиденный когда-то в Сети трюк, ответила ему фальшивым автоматическим сообщением, где говорилось, что незаконные действия парня попали в поле зрения полиции.

Мы обнаружили передачу нежелательных порнографических изображений потенциально незаконного характера [код:36489-a], и IP-адрес вашего устройства был отправлен в полицию в ожидании расследования. Если вы думаете, что это ошибка, ответьте "СТОП" Сообщение, которое отправила Шантай

Фото © Twitter / ChantayyJayy

Грозное сообщение произвело сильное впечатление на любителя откровенного контента. Он тут же отправил слово "СТОП" и попросил девушку взять телефон. Но она снова отправила тот же текст, и у парня окончательно сдали нервы.

На помощь! Быстро возьми телефон. На помощь! Если ты сделала скриншот экрана, удали его Из сообщений парня

Фото © Twitter / ChantayyJayy