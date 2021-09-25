Путин: Выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке
Президент поздравил "Единую Россию" с убедительной победой, отметив, что партия сумела доказать лидерство.
Владимир Путин — о думских выборах на встрече с руководством партий. Видео © LIFE
Российский лидер Владимир Путин заявил, что выборы в Государственную думу прошли открыто, в строгом соотвествии с законом и при высокой явке.
"В них приняло участие более половины избирателей страны. Хотел бы ещё раз поблагодарить граждан за то, что пришли на участки, или проголосовали на дому, или дистанционно. Граждане сделали свой ответственный выбор", — подчеркнул глава государства на встрече с руководством политических партий 25 сентября.
Как отметил президент, роль Думы значительно возросла, существенно выше стала ответственность депутатов в связи с обновлением Конституции. В первую очередь за обязательства, которые партии взяли на себя в период предвыборной кампании. Парламентариев ждёт напряжённая работа в максимально интенсивном публичном стиле, указал Путин.
Напомним, накануне ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными и распределила мандаты. Трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.
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