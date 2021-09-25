ГУ МВД: В несогласованной акции КПРФ в центре Москвы участвовало 400 человек
Помимо обычных граждан, на митинге присутствовали представители СМИ и блогосферы.
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В несанкционированной акции КПРФ на Пушкинской площади в Москве приняло участие 400 человек. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
"Участие приняло 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы", — указала пресс-служба ведомства.
Напомним, КПРФ раскритиковала электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут, а также призвала сторонников выйти на несогласованный митинг в субботу. Однако в ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах, где оно проводилось. Там также подчеркнули, что процедура волеизъявления в дистанционном формате в Москве проходила в полном соответствии с законом.
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