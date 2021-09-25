Тысячи жителей Барселоны устроили стычки с полицией и погромы после ареста Пучдемона
В городе минувшей ночью творился хаос и полная неразбериха. Задержано 20 человек, свыше 40 пострадали.
Тысячи жителей Барселоны устроили стычки с полицией и погромы после ареста Пучдемона. Видео © Соцсети
После ареста бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона тысячи людей вышли на акции протеста на улицы Барселоны минувшей ночью. Демонстранты скандировали: "Пучдемон — наш президент", "Позор" — несли плакаты, бросали петарды и зажигали фаеры.
Изначально участники акции собирались провести её перед итальянским консульством, однако на подходах их ждали полицейские кордоны. В результате начались стычки с правоохранителями. В ходе протестов митингующие разгромили некоторые здания и заблокировали улицы автомобилями. В городе творился хаос и полная неразбериха. По меньшей мере 20 человек задержаны, свыше 40 получили травмы.
Ранее сообщалось, что Карлос Пучдемон был арестован в Италии. Политик скрывался от правосудия Испании с осени 2017 года в области Сардиния.
Напомним, Пучдемон в 2017 году решил добиться независимости региона от Испании, смог провести референдум и даже подписать декларацию о независимости. Однако под давлением Мадрида был вынужден запросить убежище и уехать в Бельгию.
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