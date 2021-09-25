Золотые монеты с Меркель выпустили в Германии
За сувенир, изготовленный по случаю ухода канцлера из политики, предлагается выложить 49 евро.
Фото © ТАСС / Imago Images
В Германии онлайн-магазины монет и драгоценных металлов обновили ассортимент, представив монеты с изображением канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Выполнены сувениры из чистого золота. За одну такую монетку весом 0,3 грамма придётся выложить 49 евро.
Фото © Numiversal.de
На сувенире отчеканен временной период, в который Меркель руководила ФРГ, — эпоха длится с 2005 по 2021 год.
Ранее Меркель рассказала, чем займётся после ухода с поста канцлера. Она посетовала, что ей не хватает Балтийского моря, однако из столицы — Берлина — переезжать не собирается.
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