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Золотые монеты с Меркель выпустили в Германии

За сувенир, изготовленный по случаю ухода канцлера из политики, предлагается выложить 49 евро.

25 сентября, 12:56

Фото © ТАСС / Imago Images

В Германии онлайн-магазины монет и драгоценных металлов обновили ассортимент, представив монеты с изображением канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Выполнены сувениры из чистого золота. За одну такую монетку весом 0,3 грамма придётся выложить 49 евро.

Фото © Numiversal.de

Фото © Numiversal.de

На сувенире отчеканен временной период, в который Меркель руководила ФРГ, — эпоха длится с 2005 по 2021 год.

Меркель аплодировали стоя на последнем митинге ХДС/ХСС

Меркель аплодировали стоя на последнем митинге ХДС/ХСС

Ранее Меркель рассказала, чем займётся после ухода с поста канцлера. Она посетовала, что ей не хватает Балтийского моря, однако из столицы — Берлина — переезжать не собирается.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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