Власти КБР после трагедии на Эльбрусе ужесточат требования к правилам восхождений

Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) после трагедии с альпинистами на Эльбрусе намерены ужесточить требования к правилам восхождений на горы. С таким заявлением выступил глава региона Казбек Коков.

"Провёл совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья. Поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений", — написал он на своей странице в "Инстаграме".







Вместе с тем Коков поблагодарил спасателей МЧС РФ, которые принимали участие в масштабной операции на Эльбрусе. Глава КБР особенно отметил их профессионализм, самоотверженность, а также мужество при спасении попавших в беду альпинистов.