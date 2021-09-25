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Власти КБР после трагедии на Эльбрусе ужесточат требования к правилам восхождений

Глава региона Казбек Коков уже поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений. Кроме того, он поблагодарил сотрудников МЧС, которые спасали альпинистов.

25 сентября, 12:25

Фото © Pixabay

Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) после трагедии с альпинистами на Эльбрусе намерены ужесточить требования к правилам восхождений на горы. С таким заявлением выступил глава региона Казбек Коков.

"Провёл совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья. Поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений", — написал он на своей странице в "Инстаграме".

  • В Терсколе Коков встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Фото © Instagram / kokov_kazbek_
    В Терсколе Коков встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Фото © Instagram / kokov_kazbek_
  • В Терсколе Коков встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Фото © Instagram / kokov_kazbek_
    В Терсколе Коков встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Фото © Instagram / kokov_kazbek_
  • В Терсколе Коков встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Фото © Instagram / kokov_kazbek_
    В Терсколе Коков встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Фото © Instagram / kokov_kazbek_

В Терсколе Коков встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Фото © Instagram / kokov_kazbek_

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Вместе с тем Коков поблагодарил спасателей МЧС РФ, которые принимали участие в масштабной операции на Эльбрусе. Глава КБР особенно отметил их профессионализм, самоотверженность, а также мужество при спасении попавших в беду альпинистов.

Ранее выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу. По их словам, во время спуска с горы пошёл снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом гиды помогали участникам группы максимально быстро спуститься с трассы.


Выжившие в смертоносном восхождении на Эльбрус сняли с гидов вину за трагедию

Выжившие в смертоносном восхождении на Эльбрус сняли с гидов вину за трагедию

Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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