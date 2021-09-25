Власти КБР после трагедии на Эльбрусе ужесточат требования к правилам восхождений
Глава региона Казбек Коков уже поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений. Кроме того, он поблагодарил сотрудников МЧС, которые спасали альпинистов.
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Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) после трагедии с альпинистами на Эльбрусе намерены ужесточить требования к правилам восхождений на горы. С таким заявлением выступил глава региона Казбек Коков.
"Провёл совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья. Поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений", — написал он на своей странице в "Инстаграме".
Вместе с тем Коков поблагодарил спасателей МЧС РФ, которые принимали участие в масштабной операции на Эльбрусе. Глава КБР особенно отметил их профессионализм, самоотверженность, а также мужество при спасении попавших в беду альпинистов.
Ранее выжившие рассказали, как эвакуировались с Эльбруса в 20-градусный мороз и пургу. По их словам, во время спуска с горы пошёл снегопад, который с каждой минутой только усиливался. При этом гиды помогали участникам группы максимально быстро спуститься с трассы.
Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.
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