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Нападение мужчины в женской одежде с топором на покупателей "Магнита" попало на видео

Среди пострадавших — мужчина, получивший удар по руке, и женщина, которая упала и не смогла подняться самостоятельно.

25 сентября, 12:20

Нападение неадеквата в женской одежде с топором на покупателей "Магнита" в Москве. Видео © Соцсети

В Сети опубликована запись с камер видеонаблюдения из супермаркета "Магнит" на севере Москвы, где 48-летний Дмитрий С. в женской одежде напал на двух покупателей с топором. На кадрах видно, что конфликт начался с того, что он выдернул тележку для продуктов, пытаясь забрать её себе.

После этого неадекват толкнул женщину, однако она не сдавалась. Тогда мужчина вытащил из сумки топор и принялся размахивать им, сначала задев одного из покупателей по руке, а в ходе продолжающейся разборки ударил женщину, которая после этого не смогла самостоятельно подняться.

Дмитрий С. Фото © Соцсети

Дмитрий С. Фото © Соцсети

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Напомним, инцидент произошёл 25 сентября на севере столицы. По данным Лайфа, неадекват состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. В настоящий момент он задержан. Пострадавшие госпитализированы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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