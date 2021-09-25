Нападение мужчины в женской одежде с топором на покупателей "Магнита" попало на видео

Нападение неадеквата в женской одежде с топором на покупателей "Магнита" в Москве. Видео © Соцсети

В Сети опубликована запись с камер видеонаблюдения из супермаркета "Магнит" на севере Москвы, где 48-летний Дмитрий С. в женской одежде напал на двух покупателей с топором. На кадрах видно, что конфликт начался с того, что он выдернул тележку для продуктов, пытаясь забрать её себе.

После этого неадекват толкнул женщину, однако она не сдавалась. Тогда мужчина вытащил из сумки топор и принялся размахивать им, сначала задев одного из покупателей по руке, а в ходе продолжающейся разборки ударил женщину, которая после этого не смогла самостоятельно подняться.

Дмитрий С. Фото © Соцсети