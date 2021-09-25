Псковский губернатор обвинил украинские ботофермы в распространении фейков о стрельбе в школах
Глава региона отметил, что это не первая подобная информационная атака. Однако ранее недостоверные сообщения касались якобы минирования учебных учреждений.
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Украинские ботофермы стали распространять массовые фейки о стрельбе в российских школах после трагедии в Перми. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям региона. Так, по его словам, в родительских и студенческих чатах начали расходиться сообщения о готовящихся атаках на школы и ведущий вуз области — Псковский государственный университет.
"Тема крайне серьёзная, поэтому мы оперативно отрабатывали её вместе с МВД и ФСБ. Быстро выяснилось, что это информационные вбросы, которые целенаправленно делались во многих регионах страны для внесения панических настроений. Могу даже назвать их источник — это украинские ботофермы", — сказал губернатор.
Он отметил, что подобные информационные вбросы в Псковской области уже неоднократно фиксировались, однако ранее они были якобы на тему минирования учебных учреждений региона.
Напомним, что стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров в чёрной одежде, каске и с оружием зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Жертв избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Очнувшись, Бекмансуров, ещё находясь в бреду, поинтересовался судьбой своих родителей.
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