Псковский губернатор обвинил украинские ботофермы в распространении фейков о стрельбе в школах

Украинские ботофермы стали распространять массовые фейки о стрельбе в российских школах после трагедии в Перми. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям региона. Так, по его словам, в родительских и студенческих чатах начали расходиться сообщения о готовящихся атаках на школы и ведущий вуз области — Псковский государственный университет.

"Тема крайне серьёзная, поэтому мы оперативно отрабатывали её вместе с МВД и ФСБ. Быстро выяснилось, что это информационные вбросы, которые целенаправленно делались во многих регионах страны для внесения панических настроений. Могу даже назвать их источник — это украинские ботофермы", — сказал губернатор.