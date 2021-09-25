Отбившийся от бродячих собак инвалид-колясочник рассказал о прошлых нападениях животных на людей. Видео © LIFE

Житель Ульяновска Александр Леванов, отбивший мопса у бездомных собак, находясь в инвалидной коляске, чувствует себя хорошо. Как признался мужчина в беседе с Лайфом, история произошла не впервые — животные, поселившиеся на местной стройке, уже набрасывались на людей.

"Всё хорошо, все целы. Чуть ободрал руку и коляску. Собаки давно у нас тут обитают на районе, со стройки выбегают, а весной и осенью они агрессивней становятся", — сказал парень.

Леванов добавил, что обычно бездомные псы налетают на маленьких собачек, которых иногда выгуливают дети, а однажды был случай, когда они вырвали у ребёнка игрушку и растрепали её. При этом за себя молодой человек не боится, ведь опыт общения с собаками у него есть. По словам Александра, раньше он содержал боксёров, а когда получил травму, завёл себе питомца поменьше, так как воспитывать бойцовское животное — большая ответственность, делать это в инвалидном кресле сложно.