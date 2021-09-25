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Роналду впервые после возвращения в "Манчестер Юнайтед" не смог забить

До этого португалец в трёх матчах за английский клуб отметился четырьмя голами.

25 сентября, 13:49
<p>Фото © Английская премьер-лига</p>

Фото © Английская премьер-лига

"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Астон Вилле" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 88-й минуте после подачи с углового забил защитник "Астон Виллы" Кортни Хоз. Уже в компенсированное время полузащитник хозяев Бруну Фернандеш не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут, впервые после возвращения в клуб не сумев поразить ворота соперников. До этого португалец оформил дубль в игре чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (4:1) и по разу отличился в матчах Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:2) и в Премьер-лиге с "Вест Хэмом" (2:1). Встречу Кубка английской лиги против "Вест Хэма" (0:1) нападающий пропустил.

Настоящий триллер: "Манчестер Юнайтед" благодаря голам Роналду и Лингарда и отбитому пенальти Де Хеа обыграл "Вест Хэм"

Настоящий триллер: "Манчестер Юнайтед" благодаря голам Роналду и Лингарда и отбитому пенальти Де Хеа обыграл "Вест Хэм"

С 13 очками "Манчестер Юнайтед" опустился на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда уступает по дополнительным показателям "Ливерпулю", "Манчестер Сити" и "Челси", у которых также по 13 баллов. "Астон Вилла" набрала десять баллов и поднялась на седьмую позицию.

Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" на два сезона 31 августа, перейдя из туринского "Ювентуса". Также в документе указана возможность продления соглашения ещё на один год.

Роналду не спас: "Манчестер Юнайтед" проиграл "Янг Бойз" в первом туре Лиги чемпионов

Роналду не спас: "Манчестер Юнайтед" проиграл "Янг Бойз" в первом туре Лиги чемпионов

С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за МЮ, выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. За шесть сезонов он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.

Чемпионат Англии по футболу

Премьер-лига. 6-й тур

"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла" — 0:1

Гол: Хаус 88' (0:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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