Роналду впервые после возвращения в "Манчестер Юнайтед" не смог забить

"Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Астон Вилле" в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 88-й минуте после подачи с углового забил защитник "Астон Виллы" Кортни Хоз. Уже в компенсированное время полузащитник хозяев Бруну Фернандеш не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут, впервые после возвращения в клуб не сумев поразить ворота соперников. До этого португалец оформил дубль в игре чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (4:1) и по разу отличился в матчах Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:2) и в Премьер-лиге с "Вест Хэмом" (2:1). Встречу Кубка английской лиги против "Вест Хэма" (0:1) нападающий пропустил.

С 13 очками "Манчестер Юнайтед" опустился на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда уступает по дополнительным показателям "Ливерпулю", "Манчестер Сити" и "Челси", у которых также по 13 баллов. "Астон Вилла" набрала десять баллов и поднялась на седьмую позицию.

Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" на два сезона 31 августа, перейдя из туринского "Ювентуса". Также в документе указана возможность продления соглашения ещё на один год.

С 2003 по 2009 год Роналду уже выступал за МЮ, выиграв с ним три чемпионата Англии и Лигу чемпионов. За шесть сезонов он провёл за команду 292 матча, забил 118 голов и сделал 69 результативных передач.