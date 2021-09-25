Прогрессивная шкала налогов не должна вести к советской уравниловке, заявил Путин

Обсуждение введения в России прогрессивной шкалы налогообложения для граждан не должно вести к так называемой советской уравниловке и демотивации желающих заработать больше других. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу прогрессивной шкалы. Вы правильно сказали: здесь нужно действовать предельно аккуратно, с тем чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные. Это первое. И второе — чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось", — сказал глава государства на встрече по видеосвязи с руководителями партий, прошедших в новый состав нижней палаты парламента.