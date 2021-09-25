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Прогрессивная шкала налогов не должна вести к советской уравниловке, заявил Путин

Российский лидер подчеркнул, что разница в доходах между богатыми и бедными соотечественниками является проблемой. Однако решить её можно разными способами.

25 сентября, 15:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Обсуждение введения в России прогрессивной шкалы налогообложения для граждан не должно вести к так называемой советской уравниловке и демотивации желающих заработать больше других. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу прогрессивной шкалы. Вы правильно сказали: здесь нужно действовать предельно аккуратно, с тем чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные. Это первое. И второе — чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось", — сказал глава государства на встрече по видеосвязи с руководителями партий, прошедших в новый состав нижней палаты парламента.

Правительство и бизнес пришли к соглашению по вопросам налогов

Правительство и бизнес пришли к соглашению по вопросам налогов

Российский лидер подчеркнул, что разница в доходах между богатыми и бедными соотечественниками является проблемой. Однако решить её можно разными способами.

Ранее Путин призвал свести уровень бедности в России до минимума. Необходимо повысить доступность образования, здравоохранения, а также продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей, отметил российский лидер.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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