Прогрессивная шкала налогов не должна вести к советской уравниловке, заявил Путин
Российский лидер подчеркнул, что разница в доходах между богатыми и бедными соотечественниками является проблемой. Однако решить её можно разными способами.
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Обсуждение введения в России прогрессивной шкалы налогообложения для граждан не должно вести к так называемой советской уравниловке и демотивации желающих заработать больше других. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"По поводу прогрессивной шкалы. Вы правильно сказали: здесь нужно действовать предельно аккуратно, с тем чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные. Это первое. И второе — чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось", — сказал глава государства на встрече по видеосвязи с руководителями партий, прошедших в новый состав нижней палаты парламента.
Российский лидер подчеркнул, что разница в доходах между богатыми и бедными соотечественниками является проблемой. Однако решить её можно разными способами.
Ранее Путин призвал свести уровень бедности в России до минимума. Необходимо повысить доступность образования, здравоохранения, а также продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей, отметил российский лидер.
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