Путин поддержал кандидатуру Слуцкого на посту главы думского комитета по международным делам

Российский лидер отметил, что высоко оценивает деятельность политика на том направлении, которым он занимается на протяжении последних нескольких лет.

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Леонида Слуцкого на посту председателя Комитета по международным делам в новом составе Государственной думы. Политик от ЛДПР ранее занимал эту должность в предыдущем созыве нижней палаты парламента.

"Я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым занимается на протяжении последних нескольких лет. Я с удовольствием поддержу его кандидатуру", — сказал глава государства во время встречи по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму нового созыва.

А ранее российский лидер заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Президент поздравил "Единую Россию" с убедительной победой, отметив, что партия сумела доказать лидерство. Парламентариев, как указал Путин, ждёт напряжённая работа в максимально интенсивном публичном стиле.