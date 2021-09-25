Путин поддержал кандидатуру Слуцкого на посту главы думского комитета по международным делам

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Леонида Слуцкого на посту председателя Комитета по международным делам в новом составе Государственной думы. Политик от ЛДПР ранее занимал эту должность в предыдущем созыве нижней палаты парламента.

"Я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым занимается на протяжении последних нескольких лет. Я с удовольствием поддержу его кандидатуру", — сказал глава государства во время встречи по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму нового созыва.

А ранее российский лидер заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Президент поздравил "Единую Россию" с убедительной победой, отметив, что партия сумела доказать лидерство. Парламентариев, как указал Путин, ждёт напряжённая работа в максимально интенсивном публичном стиле.