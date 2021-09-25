Путин попросил СМИ "поменьше ковыряться в грязном белье"

Путин: В СМИ нужно больше информации о реальной жизни страны, а не ковыряние в грязном белье. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин призвал публиковать в средствах массовой информации больше данных о реальной жизни страны и её героях, а не ковыряться в грязном белье элит.

"Что касается СМИ, нужно больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают её будущее, а не ковыряние в грязном белье элит", — сказал глава государства.

При этом Путин признал, что перебарщивать с государственными указаниями не нужно, однако госзаказ нужно обеспечить.