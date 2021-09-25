Путин попросил СМИ "поменьше ковыряться в грязном белье"
При этом глава государства заметил, что перебарщивать с выполнением госзаказа не стоит.
Путин: В СМИ нужно больше информации о реальной жизни страны, а не ковыряние в грязном белье. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин призвал публиковать в средствах массовой информации больше данных о реальной жизни страны и её героях, а не ковыряться в грязном белье элит.
"Что касается СМИ, нужно больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают её будущее, а не ковыряние в грязном белье элит", — сказал глава государства.
При этом Путин признал, что перебарщивать с государственными указаниями не нужно, однако госзаказ нужно обеспечить.
А ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон об иноагентах может быть скорректирован, если соответствующую необходимость подтвердит правоприменительная практика. Однако речи о его отмене не идёт.
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