Журнал Lancet распустил изучавшую происхождение ковида команду исследователей

Председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet, профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс распустил группу учёных, которая занималась исследованием происхождения CoViD-19, из-за возможного конфликта интересов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам Сакса, он принял решение о роспуске группы, потому что был обеспокоен её связями с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, которая ранее, согласно данным газеты, использовала американские средства для исследования коронавируса у летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань.

"Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования происхождения, каким была EcoHealth Alliance", — цитирует газета Сакса.

Отмечается, что президент некоммерческой организации Питер Дасзак до июня являлся главой рабочей группы, кроме того, с ним ранее сотрудничали некоторые входящие в команду учёные. Как сообщает издание, Дасзак — противник версии лабораторного происхождения CoViD-19. Ранее он посетил Ухань в составе международной группы экспертов ВОЗ. Впоследствии организация опубликовала полную версию доклада экспертов, в котором утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной".

Сакс сообщил, что комиссия продолжит изучать происхождение коронавируса, чтобы затем опубликовать доклад в 2022 году.