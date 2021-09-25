Финдиректор Huawei вернулась в Китай

Отмечается, что Ваньчжоу прибыла специальным чартерным рейсом. Самолёт на борту с топ-менеджером приземлился в международном аэропорту Баоань города Шэньчжэнь. Теперь же Ваньчжоу должна будет сдать тест на коронавирус и отсидеть на трёхнедельном карантине.

Напомним, Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в Ванкувере по запросу властей Штатов. Женщину обвинили в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. В декабре того же года её выпустили под залог в семь миллионов долларов США, разрешив проживать в доме её супруга в Ванкувере. Согласно решению суда, китаянке нельзя было покидать дом в период с 23 часов до 6 утра. За пределы резиденции Ваньчжоу разрешено было выезжать только в сопровождении охранника. В сентябре 2021 года женщина пошла на сделку со следствием, после чего смогла покинуть Страну кленового листа.