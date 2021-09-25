Седьмая победа подряд: "Металлург" с убедительным счётом выиграл у ЦСКА в КХЛ
По шайбе в составе уральцев забросили Николай Голдобин, Максим Карпов, Джош Карри и Брендан Лайпсик.
Фото © ХК "Металлург"
Магнитогорский "Металлург" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ победил на своей площадке ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
"Металлург" забросил по шайбе в первом и втором периодах, а в третьем отрезке матча дважды поразил ворота соперников. По разу отличились Николай Голдобин, Максим Карпов, Джош Карри и Брендан Лайпсик.
🚨 Брендэн Лайпсик ставит жирнейшую точку. Победа!#Металлург #Магнитогорск #ММК #Братьяпоогню pic.twitter.com/WdIWnlTPxy— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) September 25, 2021
Для уральского клуба победа стала седьмой подряд в регулярном чемпионате. Всего с начала сезона команда Ильи Воробьёва выиграла девять матчей из десяти.
"Металлург" набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. ЦСКА с 14 баллами идёт на третьей позиции на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Металлург" — ЦСКА — 4:0
Шайбы: Голдобин 9' (1:0), Карпов 23' (2:0), Карри 44' (3:0), Лайпсик 59' (4:0)
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