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Седьмая победа подряд: "Металлург" с убедительным счётом выиграл у ЦСКА в КХЛ

По шайбе в составе уральцев забросили Николай Голдобин, Максим Карпов, Джош Карри и Брендан Лайпсик.

25 сентября, 14:44
<p>Фото © ХК "Металлург"</p>

Фото © ХК "Металлург"

Магнитогорский "Металлург" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ победил на своей площадке ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

"Металлург" забросил по шайбе в первом и втором периодах, а в третьем отрезке матча дважды поразил ворота соперников. По разу отличились Николай Голдобин, Максим Карпов, Джош Карри и Брендан Лайпсик.

Для уральского клуба победа стала седьмой подряд в регулярном чемпионате. Всего с начала сезона команда Ильи Воробьёва выиграла девять матчей из десяти.

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"Металлург" набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. ЦСКА с 14 баллами идёт на третьей позиции на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Металлург" — ЦСКА — 4:0

Шайбы: Голдобин 9' (1:0), Карпов 23' (2:0), Карри 44' (3:0), Лайпсик 59' (4:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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