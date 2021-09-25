Магнитогорский "Металлург" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ победил на своей площадке ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

"Металлург" забросил по шайбе в первом и втором периодах, а в третьем отрезке матча дважды поразил ворота соперников. По разу отличились Николай Голдобин, Максим Карпов, Джош Карри и Брендан Лайпсик.

Для уральского клуба победа стала седьмой подряд в регулярном чемпионате. Всего с начала сезона команда Ильи Воробьёва выиграла девять матчей из десяти.

"Металлург" набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. ЦСКА с 14 баллами идёт на третьей позиции на Западе.