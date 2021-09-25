Юрий Сёмин: Частица моего сердца осталась в "Ростове"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Юрий Сёмин рассказал о факторах, которые повлияли на его уход, и заметил, что у него остались самые приятные впечатления за несколько месяцев работы.

"Знаете как, в футболе это жизненная ситуация. Хочется лучшего результата, но он не получился пока. Есть негативные моменты — мало очков набрали за этот период. Но набрали. Есть позитивные, что много молодых ребят в молодёжной команде играли. Много факторов, которые, наверное, не сложились. Очень много травм. Всё в комплексе, это решение общее", — приводит слова специалиста kp.ru.

Сёмин добавил, что у него с клубом остались хорошие взаимоотношения и он обязательно будет на связи с командой. Кроме того, заметил тренер, частица его сердца осталась в "Ростове".

А вот о продолжении карьеры 74-летний специалист говорит уклончиво, пока не знает точного ответа. Однако, напомнил Сёмин, случаются такие моменты, которые гарантировать нельзя, и если поступит хорошее предложение, он готов его обдумать.