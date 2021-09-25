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Павла Буре избрали в совет Международной федерации хоккея

Ранее Россию в совете ИИХФ представлял президент ФХР Владислав Третьяк.

25 сентября, 14:06
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре избран в совет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Выборы нового состава совета прошли в субботу в Санкт-Петербурге в рамках полугодового конгресса организации.

Буре выдвинули от России в совет ИИХФ вместо вынужденно покинувшего организацию главы ФХР Владислава Третьяка, который также является депутатом Госдумы. Согласно решению CAS, российские депутаты и чиновники не смогут до конца 2022 года входить в состав коллегиальных органов управления международных спортивных федераций.

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Ранее в ходе конгресса в Санкт-Петербурге новым президентом ИИХФ был избран француз Люк Тардиф. На этом посту он сменил швейцарца Рене Фазеля, возглавлявшего федерацию на протяжении 27 лет.

Буре — член Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы. Он является чемпионом мира 1990 года в составе сборной СССР. С российской национальной командой форвард дважды становился призёром Олимпийских игр.

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Кроме того, россиянин провёл 12 сезонов в НХЛ в составе команд "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс№. За свою скорость получил прозвище "русская ракета".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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