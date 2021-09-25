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"Это не наш метод": Путин отверг идею Жириновского о возвращении ссылок в Сибирь

Глава ЛДПР указал, что подобный метод наказания можно было применить к футболистам Кокорину и Мамаеву. Президент же убеждён, что идея работать не будет, в регионах следует создавать рабочие места.

25 сентября, 14:36

Фото © Kremlin.ru

Владимир Жириновский предложил вернуть ссылки в Сибирь. Видео © LIFE

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский предложил вернуть ссылки в Сибирь. Причём первыми, к кому бы он применил подобный метод наказания, стали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Комментируя предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве пяти крупных городов в Сибири, политик задался вопросом, кто будет заниматься возведением этих населённых пунктов. И ответ не заставил себя долго ждать.

"Предлагаем восстановить такое понятие, как "ссылка", пусть там поработают на благо Родины. Вот люди сидят за то, что украли тысячу рублей или подрались по пьяни. Вот у нас футболисты сидели за драку, Кокорин и Мамаев. А лучше бы их в Сибирь. И футбол бы там подняли", — сказал лидер ЛДПР во время встречи по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Шойгу назвал возможные места строительства новых городов в Сибири

Шойгу назвал возможные места строительства новых городов в Сибири

Однако глава государства не поддержал столь радикальную идею Жириновского. По словам Путина, в Сибири так же, как и на Дальнем Востоке, нужны специалисты, а не те, кто "бегает и пустословием занимается". Тем более если создавать достойные рабочие места, то люди сами проявят желание ехать в Сибирь.

"Обеспечивание трудовыми ресурсами с помощью ссылок — это не наш метод. Вы сами критикуете времена сталинизма, но предлагаете ссылки. Это не будет работать", — отрезал российский лидер.

Урбанист рассказал о плюсах идеи Шойгу по созданию пяти моногородов в Сибири

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Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". Российский лидер это предложение поддержал. Кроме того, инициативу положительно оценили урбанисты.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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