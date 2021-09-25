Владимир Жириновский предложил вернуть ссылки в Сибирь. Видео © LIFE

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский предложил вернуть ссылки в Сибирь. Причём первыми, к кому бы он применил подобный метод наказания, стали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Комментируя предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве пяти крупных городов в Сибири, политик задался вопросом, кто будет заниматься возведением этих населённых пунктов. И ответ не заставил себя долго ждать.

"Предлагаем восстановить такое понятие, как "ссылка", пусть там поработают на благо Родины. Вот люди сидят за то, что украли тысячу рублей или подрались по пьяни. Вот у нас футболисты сидели за драку, Кокорин и Мамаев. А лучше бы их в Сибирь. И футбол бы там подняли", — сказал лидер ЛДПР во время встречи по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако глава государства не поддержал столь радикальную идею Жириновского. По словам Путина, в Сибири так же, как и на Дальнем Востоке, нужны специалисты, а не те, кто "бегает и пустословием занимается". Тем более если создавать достойные рабочие места, то люди сами проявят желание ехать в Сибирь.