Путин: Проблему с уровнем доходов учителей нужно решать системно. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что проблему с уровнем дохода педагогов необходимо решать системно. Об этом он сказал на встрече с лидерами думских фракций.

"Главная проблема — это уровень доходов. Нужно решать её, конечно, не отдельными выплатами, а системно", — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что будет поддерживать соответствующие идеи. Он также отметил, что необходимо сопоставлять решение этого вопроса с ситуацией на рынке труда в целом. Президент в этом контексте вспомнил, как выступил с предложением, чтобы учителя получали "в среднем по экономике", но столкнулся с замечаниями, что есть и другие отрасли, где труд считается сложным.

"Конечно, при этом общество должно определять приоритеты. И доходы преподавателей, безусловно, один из социальных приоритетов", — подчеркнул Путин.