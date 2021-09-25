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Путин: Проблему с уровнем доходов учителей нужно решать системно

Российский лидер подчеркнул, что оклады преподавателей — один из социальных приоритетов.

25 сентября, 14:18

Путин: Проблему с уровнем доходов учителей нужно решать системно. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что проблему с уровнем дохода педагогов необходимо решать системно. Об этом он сказал на встрече с лидерами думских фракций.

"Главная проблема — это уровень доходов. Нужно решать её, конечно, не отдельными выплатами, а системно", — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что будет поддерживать соответствующие идеи. Он также отметил, что необходимо сопоставлять решение этого вопроса с ситуацией на рынке труда в целом. Президент в этом контексте вспомнил, как выступил с предложением, чтобы учителя получали "в среднем по экономике", но столкнулся с замечаниями, что есть и другие отрасли, где труд считается сложным.

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"Конечно, при этом общество должно определять приоритеты. И доходы преподавателей, безусловно, один из социальных приоритетов", — подчеркнул Путин.

Ранее в Совфеде указали на важность внедрения новой системы оплаты труда педагогов. По словам Лилии Гумеровой, в большинстве субъектов страны очень маленькая базовая, гарантированная часть заработной платы преподавателей, и это достаточно тревожный факт.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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