Свидетельство о смерти Авраама Линкольна выставили на аукцион за $425 тысяч

Свидетельство о смерти 16-го президента США Авраама Линкольна выставлено на аукцион Moments in Time за 425 тысяч долларов. Об этом сообщает портал TMZ . Документу на сегодняшний день 156 лет.

Кроме того, на подлиннике есть подпись Дэвида Дэвиса, ближайшего друга Линкольна. После того как в 1865 году 16-го президента США убили в театре Форда в Вашингтоне, он оставил свой автограф в подтверждение смерти дядюшки Эйба. С тех пор на протяжении 156 лет свидетельство переходит из рук в руки. Так, в последний раз, 35 лет назад, его купил частный коллекционер. Сегодня же документ находится в поисках нового хозяина.