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Свидетельство о смерти Авраама Линкольна выставили на аукцион за $425 тысяч

С 1865 года документ путешествует из рук в руки. Последние 35 лет он находился во владении частного коллекционера. Сейчас же подлинник ищет нового хозяина.

25 сентября, 14:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Свидетельство о смерти 16-го президента США Авраама Линкольна выставлено на аукцион Moments in Time за 425 тысяч долларов. Об этом сообщает портал TMZ. Документу на сегодняшний день 156 лет.

Отмечается, что, помимо подтверждения очевидной информации, в документе указывается стоимость поместья бывшего президента Америки на момент его смерти. Согласно сертификату, цена дома составляла 85 тысяч долларов. На сегодняшние деньги — 1,42 миллиона долларов.

Свидетельство о смерти 16-го президента США Авраама Линкольна. Фото © TMZ

Свидетельство о смерти 16-го президента США Авраама Линкольна. Фото © TMZ

Кроме того, на подлиннике есть подпись Дэвида Дэвиса, ближайшего друга Линкольна. После того как в 1865 году 16-го президента США убили в театре Форда в Вашингтоне, он оставил свой автограф в подтверждение смерти дядюшки Эйба. С тех пор на протяжении 156 лет свидетельство переходит из рук в руки. Так, в последний раз, 35 лет назад, его купил частный коллекционер. Сегодня же документ находится в поисках нового хозяина.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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