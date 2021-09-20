Документальный фильм Лайфа об истории Госдумы: от царских времён до наших дней Оглавление Как зарождался парламентаризм в России Популизм вместо политики Профессия "депутат" Госдума — главный представительный орган в стране. Как работают народные избранники, для чего они на самом деле идут в Думу, а главное — как в России строился парламентаризм. Фото © LIFE

Партийные функционеры, лоббисты определённого сектора от бизнеса и политические романтики — люди, отстаивающие наши интересы в Госдуме, очень разные. Но именно от них зависит, по каким законам мы будем жить. В новом документальном фильме Лайфа депутаты раскрывают особенности своей работы и показывают, как изменилась их служба с 90-х годов. Но история российского парламентаризма начинается задолго до распада Советского Союза.

Как зарождался парламентаризм в России

Парламент в России не появился бы, если бы не революция 1905 года. Делить власть с народными избранниками Николай Второй не хотел, но того требовало время. Манифест от 17 октября того же года на бумаге даровал людям права, свободы, а сама система управления должна была видоизмениться — парламент должен был стать важной составляющей политической системы страны. Однако и сам Николай, и его окружение воспринимали манифест и Думу как определённую уловку, благодаря которой им удалось бы "выпустить пар" у населения и удержать власть в руках монарха.

Первый созыв царской Госдумы проработал только 72 дня. Требования отпустить политзаключённых, жалобы и запросы — она вошла в историю как "Дума народного гнева".

Второй созыв тоже не проработал положенных пяти лет — через 102 дня парламентариев распустили из-за обвинения 55 депутатов в заговоре против царской семьи. Третий и четвёртый созывы уже были более продуктивными, однако с приходом Временного правительства в 1917 году Государственная дума прекратила работу и была окончательно распущена незадолго до Октябрьской революции.

Император Николай II произносит речь в день открытия первой Государственной думы в Георгиевском зале Зимнего дворца. 27 апреля 1906 года. Фото © duma.gov.ru

Популизм вместо политики

Фото © LIFE

Заседания первых депутатов в начале XX века были шумными не только из-за того, что у каждого было своё видение решения проблем. Тогда не было никаких утверждённых правил поведения для депутатов.

В советское время был создан другой представительный орган — Верховный Совет СССР. Он состоял только из членов Коммунистической партии, и дискуссий в том парламенте не было совсем.

На самом деле всем понятно, что это был орган в большей степени номинальный, хотя он и считался высшим органом в стране. Всё указывает на то, что решения принимались за его пределами, а пленуму нужно было просто проголосовать. В его составе было очень много рабочих, крестьян, представителей колхозов, интеллигенции и так далее. Многие из них хотя и были в своём деле высокими профессионалами, тем не менее были далеки от законотворческого процесса. Проведя такую сессию, приняв нужное количество документов, они разбегались опять работать и заниматься своими делами Юрий Нагерняк Гендиректор международного фонда "Гуманизм, прогресс и правопорядок"

Парламент с дискуссиями, драками и шоу вернулся к нам только в лихие 90-е. Тогда население ещё не сориентировалось в новых подходах, люди не понимали, как реагировать на политический инфошум. Поэтому некоторым депутатам удавалось завлечь избирателей сомнительными акциями и программами. Как следствие, в Думу попадали не совсем, с точки зрения политики, адекватные люди. Они призывали иногда к таким вещам, которые в рамках современного государства невозможно отстроить. Порой доказывать свою точку зрения депутатам приходилось даже с кулаками.

С годами количество серьёзных столкновений и перформансов в нижней палате парламента становилось всё меньше, и к седьмому созыву их не стало. Сегодня народные избранники выпускают пар с помощью специальных десятиминуток, когда каждая фракция в лице представителя в начале заседания имеет право десять минут говорить абсолютно всё, что она хочет и считает нужным.

Профессия "депутат"

Фото © LIFE

Должен ли быть депутат профессиональным политиком? Однозначного ответа на этот вопрос нет даже среди самих депутатов: одни считают, что депутату достаточно понимать, что нужно его избирателям, и представлять их точку зрения. В таком случае абсолютно неважно, сколько созывов депутат работает. Но есть и другое мнение: отсидев три-пять созывов подряд, а это уже значительная часть жизни, депутат становится партийным чиновником и теряет связь с народом.

Я сторонник того, что не надо быть профессиональным депутатом. Депутат — это не юрист, самая главная задача его — представлять интересы своих избирателей. Он должен знать, что хорошо для его избирателей, а что его избиратели считают плохим. Поэтому не надо растить каких-то отдельных профессиональных депутатов, мы уже вырастили отдельных управленцев. То есть то, как управляется наша экономика и наша система в целом, к сожалению, оставляет желать лучшего Пётр Толстой Заместитель председателя Государственной думы ФС РФ VII созыва

Заседание фракции, встречи с избирателями, обсуждения, длительная подготовка законопроектов — вся эта работа проходит помимо пленарных заседаний, где мы обычно видим депутатов. Подробнее обо всех деталях работы парламентариев вы можете посмотреть в новом документальном фильме Дениса Давыдова "Охотный Ряд, дом 1".

Авторы Денис Давыдов