Политолог назвал имя теневого президента Украины

Киевский политолог Михаил Басараб раскрыл, кто является теневым президентом украинского государства. Он также отметил, что сам глава Незалежной Владимир Зеленский стал действовать жёстче в управлении страной. Об этом пишет журнал "Краина".

"В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и его помощника, члена СНБО. — Прим. Лайфа) демонстративно укрепляет власть", — заявил Басараб.

Он считает, что Зеленский в последнее время действует жёстко, а сам же "дуэт" хочет установить в стране авторитарный режим. Басараб напомнил, что в прошлом году украинскому президенту "приходилось уговаривать депутатов голосовать за определённые решения".

Чтобы Зеленский смог прибрать власть к рукам, он со своим помощником уже отправил в отставку "мощного" министра внутренних дел Арсена Авакова, отметил политолог. Также испортились отношения между президентом и председателем Рады Дмитрием Разумковым, и "это уже затяжной конфликт". Поэтому "команда" президента будет стараться "устранить спикера с должности". "Освобождение повлияет на работу парламента и правительства", — заключил Басараб.