"Поправляться, немедленно!": В Сети сравнили похудевшую после комы МакSим с Фриске
В комментариях под фотографией певицы пользователи отметили, что у артистки болезненная худоба.
Фото © Instagram / maksimartist
Певица Максим, которая несколько недель провела в коме, опубликовала в "Инстаграме" новые кадры со своей фотосессии, сделанной после болезни. Однако кроме восхищения и пожеланий здоровья подписчики оставили под снимками и не очень приятные комментарии. На это обратило внимание издание "Дни.ру".
"Чем-то на Жанну Фриске смахивает", — написал один из пользователей.
Другие комментаторы отметили, что на теле певицы ещё видны следы от болезни и ей пока рано сниматься на камеру. Некоторые также добавили, что худоба артистки выглядит очень болезненно.
"Поправляться, немедленно", — не сдержался один из подписчиков.
Ранее певица показала фотографии, от которых её фанаты пришли в ужас, сравнив похудевшую фигуру Максим с "телом школьницы". Исполнительница проходит период реабилитации и набирается сил, но пока ещё не вернулась в прежнюю форму. Также до этого в интервью Ксении Собчак Максим призналась, что весит всего 43–44 килограмма.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поражение лёгких составляло 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа артистку выписали.
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