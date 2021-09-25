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"Поправляться, немедленно!": В Сети сравнили похудевшую после комы МакSим с Фриске

В комментариях под фотографией певицы пользователи отметили, что у артистки болезненная худоба.

25 сентября, 13:54
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/maksimartist/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Певица Максим, которая несколько недель провела в коме, опубликовала в "Инстаграме" новые кадры со своей фотосессии, сделанной после болезни. Однако кроме восхищения и пожеланий здоровья подписчики оставили под снимками и не очень приятные комментарии. На это обратило внимание издание "Дни.ру".

"Чем-то на Жанну Фриске смахивает", — написал один из пользователей.

МакSим показала кадры с первой после болезни фотосессии, и не все фанаты оценили

МакSим показала кадры с первой после болезни фотосессии, и не все фанаты оценили

Другие комментаторы отметили, что на теле певицы ещё видны следы от болезни и ей пока рано сниматься на камеру. Некоторые также добавили, что худоба артистки выглядит очень болезненно.

"Поправляться, немедленно", — не сдержался один из подписчиков.

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Ранее певица показала фотографии, от которых её фанаты пришли в ужас, сравнив похудевшую фигуру Максим с "телом школьницы". Исполнительница проходит период реабилитации и набирается сил, но пока ещё не вернулась в прежнюю форму. Также до этого в интервью Ксении Собчак Максим призналась, что весит всего 43–44 килограмма.

Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поражение лёгких составляло 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа артистку выписали.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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