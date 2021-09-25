Певица Максим, которая несколько недель провела в коме, опубликовала в "Инстаграме" новые кадры со своей фотосессии, сделанной после болезни. Однако кроме восхищения и пожеланий здоровья подписчики оставили под снимками и не очень приятные комментарии. На это обратило внимание издание "Дни.ру".

"Чем-то на Жанну Фриске смахивает", — написал один из пользователей.

Другие комментаторы отметили, что на теле певицы ещё видны следы от болезни и ей пока рано сниматься на камеру. Некоторые также добавили, что худоба артистки выглядит очень болезненно.

"Поправляться, немедленно", — не сдержался один из подписчиков.