Сотрудники МЧС спасли 82-летнего туриста из Петербурга в горах Карачаево-Черкесии

В МЧС показали кадры спасения 82-летнего туриста из Петербурга в горах КЧР. Видео © Телкграм-канал МЧС РФ

82-летний турист из Санкт-Петербурга, решивший покорить хребет Абишира-Ахуба в Карачаево-Черкесии, не вышел на связь в назначенное время, после чего на его поиски отправились спасатели регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Обнаружить мужчину удалось на перевале Федосеева.

Как уточнили в ведомстве, путешественник не был зарегистрирован в территориальном подразделении МЧС и не предупредил о восхождении. Кроме того, поисковые работы осложнялись ухудшением погодных условий в виде снега и сильного ветра. Однако спасательная операция была проведена успешно. Мужчину напоили горячим чаем и эвакуировали в посёлок Архыз, где передали врачам.