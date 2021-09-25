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Сотрудники МЧС спасли 82-летнего туриста из Петербурга в горах Карачаево-Черкесии

В ведомстве отметили, что мужчина не зарегистрировал маршрут, а поисковые работы осложнялись ухудшением погодных условий в виде снега и сильного ветра.

25 сентября, 14:28

В МЧС показали кадры спасения 82-летнего туриста из Петербурга в горах КЧР. Видео © Телкграм-канал МЧС РФ

82-летний турист из Санкт-Петербурга, решивший покорить хребет Абишира-Ахуба в Карачаево-Черкесии, не вышел на связь в назначенное время, после чего на его поиски отправились спасатели регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Обнаружить мужчину удалось на перевале Федосеева.

Как уточнили в ведомстве, путешественник не был зарегистрирован в территориальном подразделении МЧС и не предупредил о восхождении. Кроме того, поисковые работы осложнялись ухудшением погодных условий в виде снега и сильного ветра. Однако спасательная операция была проведена успешно. Мужчину напоили горячим чаем и эвакуировали в посёлок Архыз, где передали врачам.

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Двоих пострадавших при смертоносном восхождении на Эльбрус выписали из больницы

А ранее покорившая Эльбрус и Казбек врач рассказала о пережитом. Акушер-гинеколог Ольга Ларина признаёт, что из таких походов всегда есть риск не вернуться. Опасность поджидает на каждом шагу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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