Миронов на встрече с Путиным назвал прошедшие думские выборы легитимными

Однако его партия не признала результаты в Башкирии и в одномандатном округе Санкт-Петербурга и будет подавать иски.

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал прошедшие выборы в Госдуму легитимными, что стало возможным благодаря оперативной реакции Центризбиркома.

"В целом по всей стране, в том числе благодаря чёткой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно", — отметил Миронов.

Однако он уточнил, что партия не признала результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге. Теперь, имея доказательную базу, справедливороссы будут подавать иски, заметил Миронов.