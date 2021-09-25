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Миронов на встрече с Путиным назвал прошедшие думские выборы легитимными

Однако его партия не признала результаты в Башкирии и в одномандатном округе Санкт-Петербурга и будет подавать иски.

25 сентября, 15:02
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60768" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал прошедшие выборы в Госдуму легитимными, что стало возможным благодаря оперативной реакции Центризбиркома.

"В целом по всей стране, в том числе благодаря чёткой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно", — отметил Миронов.

Путин: Выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке

Путин: Выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке

Однако он уточнил, что партия не признала результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге. Теперь, имея доказательную базу, справедливороссы будут подавать иски, заметил Миронов.

Напомним, накануне ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными и распределила мандаты. Трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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