Миронов на встрече с Путиным назвал прошедшие думские выборы легитимными
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Однако его партия не признала результаты в Башкирии и в одномандатном округе Санкт-Петербурга и будет подавать иски.
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал прошедшие выборы в Госдуму легитимными, что стало возможным благодаря оперативной реакции Центризбиркома.
"В целом по всей стране, в том числе благодаря чёткой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно", — отметил Миронов.
Однако он уточнил, что партия не признала результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге. Теперь, имея доказательную базу, справедливороссы будут подавать иски, заметил Миронов.
Напомним, накануне ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными и распределила мандаты. Трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.