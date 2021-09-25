Путин в октябре проведёт личные встречи с лидерами думских фракций

Путин — о встречах с лидерами партий в октябре. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в течение октября проведёт личные встречи с лидерами думских фракций. Об этом сообщил руководитель Администрации главы государства Антон Вайно.

"Все встречи запланированы в течение октября месяца со всеми руководителями партий", — сказал Вайно, отвечая на соответствующий вопрос президента страны.

Сразу после этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспешил заявить, что хочет быть первым в этом списке, на что получил утвердительный ответ от российского лидера.