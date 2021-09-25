Путин в октябре проведёт личные встречи с лидерами думских фракций
Лидер ЛДПР Жириновский во время совещания с президентом уже попросил быть первым в этом списке.
Путин — о встречах с лидерами партий в октябре. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин в течение октября проведёт личные встречи с лидерами думских фракций. Об этом сообщил руководитель Администрации главы государства Антон Вайно.
"Все встречи запланированы в течение октября месяца со всеми руководителями партий", — сказал Вайно, отвечая на соответствующий вопрос президента страны.
Сразу после этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспешил заявить, что хочет быть первым в этом списке, на что получил утвердительный ответ от российского лидера.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поддержал кандидатуру Слуцкого на посту главы думского Комитета по международным делам. Российский лидер отметил, что высоко оценивает деятельность политика на том направлении, которым он занимается на протяжении последних нескольких лет.
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