НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин в октябре проведёт личные встречи с лидерами думских фракций

Лидер ЛДПР Жириновский во время совещания с президентом уже попросил быть первым в этом списке.

25 сентября, 14:58

Путин — о встречах с лидерами партий в октябре. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в течение октября проведёт личные встречи с лидерами думских фракций. Об этом сообщил руководитель Администрации главы государства Антон Вайно.

"Все встречи запланированы в течение октября месяца со всеми руководителями партий", — сказал Вайно, отвечая на соответствующий вопрос президента страны.

Путин попросил СМИ "поменьше ковыряться в грязном белье"

Путин попросил СМИ "поменьше ковыряться в грязном белье"

Сразу после этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспешил заявить, что хочет быть первым в этом списке, на что получил утвердительный ответ от российского лидера.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поддержал кандидатуру Слуцкого на посту главы думского Комитета по международным делам. Российский лидер отметил, что высоко оценивает деятельность политика на том направлении, которым он занимается на протяжении последних нескольких лет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Путин: Резервы России нужны не для того, чтобы "сидеть на них и ничего не делать"

сегодня в 15:58

Путин призвал "Единую Россию" консолидированно работать с другими партиями

сегодня в 15:45

"С сердцем и с душой": Путин призвал избранных губернаторов работать засучив рукава

сегодня в 15:56

"Йокерит" выиграл девятый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ

сегодня в 16:00

Девушка позировала на красивом фоне, но случайный прохожий сделал это видео максимально неприятным

сегодня в 16:00

Новости партнеров

Layer 1