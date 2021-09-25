Жириновский осудил организованный КПРФ "бунт" в центре Москвы после выборов
Политик подчеркнул, что ЛДПР "ставила интересы общества, России выше", а некоторые партии "подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей Родины".
Жириновский — об акции, организованной КПРФ после выборов. Видео © LIFE
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным осудил КПРФ за несогласованную акцию в центре столицы, назвав её бунтом. Напомним, коммунисты раскритиковали электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут.
"Мы, ЛДПР, ставили интересы общества, России выше. Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей Родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с "пятой колонной", а через неё — с антироссийскими зарубежными центрами", — сказал Жириновский.
Он отметил, что из-за акции на весь мир покажут, что "народ выступает с отрицательной оценкой итогов выборов", что является не самым лучшим вариантом.
Напомним, КПРФ раскритиковала электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут, а также призвала сторонников выйти на несогласованный митинг в субботу. Однако в ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах, где оно проводилось. Там также подчеркнули, что процедура волеизъявления в дистанционном формате в Москве проходила в полном соответствии с законом. По данным ГУ МВД, в несогласованной акции КПРФ в центре Москвы участвовало 400 человек. Помимо обычных граждан на митинге присутствовали представители СМИ и блогосферы.
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