Жириновский осудил организованный КПРФ "бунт" в центре Москвы после выборов

Жириновский — об акции, организованной КПРФ после выборов. Видео © LIFE

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным осудил КПРФ за несогласованную акцию в центре столицы, назвав её бунтом. Напомним, коммунисты раскритиковали электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут.

"Мы, ЛДПР, ставили интересы общества, России выше. Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей Родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с "пятой колонной", а через неё — с антироссийскими зарубежными центрами", — сказал Жириновский.

Он отметил, что из-за акции на весь мир покажут, что "народ выступает с отрицательной оценкой итогов выборов", что является не самым лучшим вариантом.