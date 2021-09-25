Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва

Президент отметил, что в предыдущие годы руководство ГД профессионально выстроило взаимодействие со всеми фракциями и в целом всю работу нижней палаты парламента седьмого созыва.

Президент России предложил рассмотреть кандидатуру Вячеслава Володина в качестве спикера Госдумы восьмого созыва. Об этом глава государства заявил во время встречи по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента.

Путин отметил, что за предыдущие четыре года руководство Государственной думы профессионально выстроило взаимодействие со всеми фракциями и в целом всю работу нижней палаты парламента седьмого созыва. В условиях пандемии, как указал российский лидер, ГД продемонстрировала умение консолидировать усилия на основных направлениях развития страны.

"И в значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Вам решать это в ходе голосования, но я считаю, что он достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего созыва", — добавил Путин.

А ранее российский лидер заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Президент поздравил "Единую Россию" с убедительной победой, отметив, что партия сумела доказать лидерство. Парламентариев, как указал Путин, ждёт напряжённая работа в максимально интенсивном публичном стиле.