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Регион
Опубликовано 25 сентября 2021, 18:21

Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы нового созыва

Вячеслав Володин. Фото © Kremlin.ru

Вячеслав Володин. Фото © Kremlin.ru

Президент отметил, что в предыдущие годы руководство ГД профессионально выстроило взаимодействие со всеми фракциями и в целом всю работу нижней палаты парламента седьмого созыва.

Президент России предложил рассмотреть кандидатуру Вячеслава Володина в качестве спикера Госдумы восьмого созыва. Об этом глава государства заявил во время встречи по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента.

Путин отметил, что за предыдущие четыре года руководство Государственной думы профессионально выстроило взаимодействие со всеми фракциями и в целом всю работу нижней палаты парламента седьмого созыва. В условиях пандемии, как указал российский лидер, ГД продемонстрировала умение консолидировать усилия на основных направлениях развития страны.

"И в значительной степени это было сделано благодаря председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Вам решать это в ходе голосования, но я считаю, что он достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего созыва", — добавил Путин.

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А ранее российский лидер заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Президент поздравил "Единую Россию" с убедительной победой, отметив, что партия сумела доказать лидерство. Парламентариев, как указал Путин, ждёт напряжённая работа в максимально интенсивном публичном стиле.

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Напомним, накануне ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными и распределила мандаты. Трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.


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Александр Юнашев
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