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Путин заявил о скорой встрече с Лукашенко

Россия в будущем использует белорусский опыт в борьбе с лесными пожарами, отметил глава государства.

25 сентября, 15:25
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66648/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Лидер России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом глава РФ сообщил в ходе общения с руководителями политических партий, которые по итогам выборов прошли в Госдуму.

"Я регулярно встречаюсь с Александром Григорьевичем, в ближайшее время ещё раз встречусь", — заявил Путин, но дату и место встречи не уточнил.

Он также отметил, что Россия изучит белорусский опыт борьбы с лесными пожарами. Однако, напомнил Путин, размеры стран несравнимы — масштабы другие.

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Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин собирается провести в октябре личные встречи с лидерами думских фракций. Лидер ЛДПР Жириновский во время совещания с президентом уже попросил быть первым в этом списке.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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