Путин заявил о скорой встрече с Лукашенко
Россия в будущем использует белорусский опыт в борьбе с лесными пожарами, отметил глава государства.
Фото © Kremlin.ru
Лидер России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом глава РФ сообщил в ходе общения с руководителями политических партий, которые по итогам выборов прошли в Госдуму.
"Я регулярно встречаюсь с Александром Григорьевичем, в ближайшее время ещё раз встречусь", — заявил Путин, но дату и место встречи не уточнил.
Он также отметил, что Россия изучит белорусский опыт борьбы с лесными пожарами. Однако, напомнил Путин, размеры стран несравнимы — масштабы другие.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин собирается провести в октябре личные встречи с лидерами думских фракций. Лидер ЛДПР Жириновский во время совещания с президентом уже попросил быть первым в этом списке.
Комментариев: 0