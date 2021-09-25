Путин заявил о скорой встрече с Лукашенко

Лидер России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом глава РФ сообщил в ходе общения с руководителями политических партий, которые по итогам выборов прошли в Госдуму.

"Я регулярно встречаюсь с Александром Григорьевичем, в ближайшее время ещё раз встречусь", — заявил Путин, но дату и место встречи не уточнил.

Он также отметил, что Россия изучит белорусский опыт борьбы с лесными пожарами. Однако, напомнил Путин, размеры стран несравнимы — масштабы другие.