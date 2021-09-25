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Гол и заработанный пенальти: Дзюба принёс "Зениту" волевую победу над "Крыльями Советов"

Команда Сергея Семака упрочила лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от ближайших преследователей на шесть очков.

25 сентября, 15:29
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" в матче девятого тура чемпионата России по футболу на своём поле победил самарские "Крылья Советов". Встреча, состоявшаяся на "Газпром-арене", завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 14-й минуте счёт открыли гости. Отличился полузащитник самарского клуба Антон Зиньковский, на этой неделе впервые включённый в расширенный состав сборной России.

Перед перерывом равенство на табло восстановил Артём Дзюба. Он же в концовке встречи заработал пенальти, который реализовал Алексей Сутормин.

"Зенит" набрал 23 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Занимающий второе место московский "Локомотив" отстаёт от команды Сергея Семака на шесть баллов. "Крылья Советов" с десятью очками — на десятой позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 9-й тур

"Зенит" — "Крылья Советов" — 2:1

Голы: Зиньковский 14' (0:1), Дзюба 35' (1:1), Сутормин с пенальти 79' (2:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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