Петербургский "Зенит" в матче девятого тура чемпионата России по футболу на своём поле победил самарские "Крылья Советов". Встреча, состоявшаяся на "Газпром-арене", завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 14-й минуте счёт открыли гости. Отличился полузащитник самарского клуба Антон Зиньковский, на этой неделе впервые включённый в расширенный состав сборной России.

Дзюба набирает форму – есть первый гол головой в чемпионате 🔝 pic.twitter.com/LsaYgPQ7pM — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021

Перед перерывом равенство на табло восстановил Артём Дзюба. Он же в концовке встречи заработал пенальти, который реализовал Алексей Сутормин.

Дзюба заработал пенальти, но пробить решил Сутормин. Это было очень уверенно 💪 pic.twitter.com/uIH1HacMsM — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021

"Зенит" набрал 23 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Занимающий второе место московский "Локомотив" отстаёт от команды Сергея Семака на шесть баллов. "Крылья Советов" с десятью очками — на десятой позиции.