Гол и заработанный пенальти: Дзюба принёс "Зениту" волевую победу над "Крыльями Советов"
Команда Сергея Семака упрочила лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от ближайших преследователей на шесть очков.
Фото © ФК "Зенит"
Петербургский "Зенит" в матче девятого тура чемпионата России по футболу на своём поле победил самарские "Крылья Советов". Встреча, состоявшаяся на "Газпром-арене", завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 14-й минуте счёт открыли гости. Отличился полузащитник самарского клуба Антон Зиньковский, на этой неделе впервые включённый в расширенный состав сборной России.
Дзюба набирает форму – есть первый гол головой в чемпионате 🔝 pic.twitter.com/LsaYgPQ7pM— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021
Перед перерывом равенство на табло восстановил Артём Дзюба. Он же в концовке встречи заработал пенальти, который реализовал Алексей Сутормин.
Дзюба заработал пенальти, но пробить решил Сутормин. Это было очень уверенно 💪 pic.twitter.com/uIH1HacMsM— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021
"Зенит" набрал 23 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Занимающий второе место московский "Локомотив" отстаёт от команды Сергея Семака на шесть баллов. "Крылья Советов" с десятью очками — на десятой позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 9-й тур
"Зенит" — "Крылья Советов" — 2:1
Голы: Зиньковский 14' (0:1), Дзюба 35' (1:1), Сутормин с пенальти 79' (2:1)
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