Развитие новых форм голосования остановить невозможно, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, невозможно остановить. Таким мнением он поделился, комментируя систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму.

"Что касается выборов и электронного голосования, вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно", — сказал российский лидер.

Для сравнения Путин вспомнил систему почтового голосования, применяемого в США, где непонятно, "когда человек бросил письмо", нет никакого контроля за почтовыми ящиками, а также за избирательными бюллетенями. Он отметил, что по поводу ДЭГ тоже были сомнения, однако появление такой формы голосования было неизбежным, считает российский лидер. Он подчеркнул, что возможность отдать свой голос электронным способом делает выборы более удобными для людей, максимально прозрачными и честными.

Отметим, что сам президент проголосовал на выборах в Госдуму онлайн.