Развитие новых форм голосования остановить невозможно, заявил Путин
Президент отметил, что система ДЭГ делает выборы более удобными для граждан, является максимально прозрачной и честной.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, невозможно остановить. Таким мнением он поделился, комментируя систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму.
"Что касается выборов и электронного голосования, вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно", — сказал российский лидер.
Для сравнения Путин вспомнил систему почтового голосования, применяемого в США, где непонятно, "когда человек бросил письмо", нет никакого контроля за почтовыми ящиками, а также за избирательными бюллетенями. Он отметил, что по поводу ДЭГ тоже были сомнения, однако появление такой формы голосования было неизбежным, считает российский лидер. Он подчеркнул, что возможность отдать свой голос электронным способом делает выборы более удобными для людей, максимально прозрачными и честными.
Отметим, что сам президент проголосовал на выборах в Госдуму онлайн.
Ранее Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Президент поздравил "Единую Россию" с убедительной победой, отметив, что партия сумела доказать лидерство.
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