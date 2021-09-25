Поведение бывшего супруга певицы Полины Гагариной Дмитрия Исхакова воспринимается как поведение обиженного мужчины. Таким мнением поделилась психолог Айгуль Хуснетдинова. Она объяснила его поведение после развода.

"Он во всех СМИ указывается не как "фотограф", кем он на самом деле является, а как экс-супруг Гагариной. Понятно, что его это задевает. Схожий случай с Айзой (бывшая жена рэпера Гуфа). Очевидно, что успехи Полины не дают покоя Дмитрию. Он всячески пытается привлечь к себе внимание", — говорит Хуснетдинова в беседе с "Московским комсомольцем".

Она считает, что поведение Исхакова не красит мужчину. В качестве примера она приводит его высказывания в блогах и СМИ. По мнению психолога, он пытается привлечь к себе внимание.

"Нормальный мужчина после расставания себя так не ведёт. Он, наоборот, концентрируется на главном, а Дмитрий ведёт себя как мальчик, который требует маму", — считает психолог.

Айгуль Хуснетдинова предполагает, что из-за отношения в формате "мама — сын" пара и распалась. Исхаков не чувствовал себя мужчиной рядом с Гагариной.

"Здесь речь не только о финансах, в целом об энергетике в паре. Когда Дмитрий пишет от лица дочери в своём блоге: "Папа, а мама скоро вернётся?", это он говорит о себе, у него маму отобрали", — заключила Хуснетдинова.