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Регион
Опубликовано 25 сентября 2021, 19:49

Синоптики назвали сроки прихода бабьего лета в Москву

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В ближайшие дни этого не случится. Дождливая погода сохранится в российской столице до вторника.

Бабье лето придёт в Москву в конце месяца. С этого периода ожидается потепление, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной, сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета", сказала Паршина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

А пока в столице до вторника сохранится дождливая и прохладная погода. Ночью будет до восьми-десяти градусов, а днём — до девяти-десяти. При этом по-настоящему тёплая погода в столицу уже не вернётся в этом году, говорит синоптик.

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А ранее жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде. Одним придётся столкнуться с ощутимыми заморозками до минус восьми, другие могут стать свидетелями смерчей.

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Артем Порвин
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