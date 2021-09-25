Синоптики рассказали, когда в Москву придёт бабье лето
В ближайшие дни этого не случится. Дождливая погода сохранится в российской столице до вторника.
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Бабье лето придёт в Москву в конце месяца. С этого периода ожидается потепление, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
"Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной, сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета", — сказала Паршина в эфире радиостанции "Говорит Москва".
А пока в столице до вторника сохранится дождливая и прохладная погода. Ночью будет до восьми-десяти градусов, а днём — до девяти-десяти. При этом по-настоящему тёплая погода в столицу уже не вернётся в этом году, говорит синоптик.
А ранее жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде. Одним придётся столкнуться с ощутимыми заморозками до минус восьми, другие могут стать свидетелями смерчей.
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