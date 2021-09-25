"Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной, сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета", — сказала Паршина в эфире радиостанции " Говорит Москва ".

А пока в столице до вторника сохранится дождливая и прохладная погода. Ночью будет до восьми-десяти градусов, а днём — до девяти-десяти. При этом по-настоящему тёплая погода в столицу уже не вернётся в этом году, говорит синоптик.