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Синоптики рассказали, когда в Москву придёт бабье лето

В ближайшие дни этого не случится. Дождливая погода сохранится в российской столице до вторника.

25 сентября, 19:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бабье лето придёт в Москву в конце месяца. С этого периода ожидается потепление, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной, сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета", сказала Паршина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

А пока в столице до вторника сохранится дождливая и прохладная погода. Ночью будет до восьми-десяти градусов, а днём — до девяти-десяти. При этом по-настоящему тёплая погода в столицу уже не вернётся в этом году, говорит синоптик.

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А ранее жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде. Одним придётся столкнуться с ощутимыми заморозками до минус восьми, другие могут стать свидетелями смерчей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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