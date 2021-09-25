На встрече с выигравшими выборы губернаторами и лидерами прошедших в парламент партий президент РФ Владимир Путин несколько раз повторил, что ему не важно, какая политическая сила стоит за тем или иным губернатором, главное — оправдать доверие избирателей. А Госдума должна работать слаженно, в тесной связке с правительством на благо всех россиян.

"Впереди напряжённая повседневная работа на благо России и её граждан", — подчеркнул Путин.

"Выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке: в них приняли участие больше половины избирателей страны", — заявил сегодня глава государства.

И действительно, конкуренция была серьёзной. В результате голосования в Госдуму впервые за последние 20 лет прошли пять, а не четыре партии. И не случайно президент предложил на этой встрече первым высказаться "новичку" — лидеру "Новых людей" Андрею Нечаеву.

Политик в своей речи пообещал донести до всех депутатов некоторые идеи тех партий, которые не прошли в парламент, и озвучил идеи по поддержке учителей, в частности предложение снять с них бумажную волокиту и чуть ли не упразднить Рособрнадзор.

Бессменно возглавляющий ЛДПР Владимир Жириновский как опытный депутат без лишних реверансов начал по существу, то есть с кадровых вопросов: попросил Путина поддержать кандидатуру Леонида Слуцкого на посту главы Комитета Госдумы по международным делам (он "работает мягко по форме, но жёстко по существу"), ещё одного партийца назначить вице-спикером, а другого — врио губернатора региона (не важно, какого именно).

Худший по сравнению с прошлыми выборами в ГД результат лидер ЛДПР связал с тем, что его партия — единственная, которая требовала обязательной вакцинации от ковида.

В конце своего выступления Жириновский оценил предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу возводить новые города в Сибири и предложил это делать за счёт возрождения ссылки. Например, Мамаев и Кокорин могли бы не в Белгородской колонии сидеть, а в Сибири футбол поднимать. Путин идею не оценил: "не наш метод".

"Вы сами критикуете времена сталинизма, но предлагаете ссылки. Это не будет работать", — подчеркнул глава государства.

Сергей Миронов из "Справедливой России — За правду" предложил ликвидировать конторы, выдающие микрозаймы под грабительские проценты, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов — отменить пенсионную реформу. Обсудили на встрече и сам процесс голосования, в частности электронное. Президент считает, что оно неизбежно и удобно для всех.

"Фракция "Единая Россия" обновилась практически наполовину. Не сомневаюсь, что новые депутаты от ЕР принесут и свежие идеи, и кураж политический. И будут не спать на заседаниях, а работать", — высказался в свою очередь Дмитрий Медведев.

А Владимир Путин, подчеркнув, что в конечном счёте последнее слово за самими парламентариями, всё же похвалил руководство Думы прежнего созыва и отметил, что Вячеслав Володин достоин быть спикером и нового парламента. Присутствующие не возражали.

Единороссам президент поручил консолидированно работать с другими партиями, не злоупотребляя положением лидирующей силы.

"Рассчитываю на совместную работу в интересах граждан страны, в интересах России", — ещё раз обратился Путин к депутатам.

Уже через пару минут глава государства встречался с новыми губернаторами, которых наставлял работать "засучив рукава, с сердцем и душой", постоянно доказывая, что они на своём месте, что достойны такого высокого поста.

"Самое главное — всегда помнить, что государственная служба, а производный глагол от этого слова — это в первую очередь служение людям, которые доверили вам такое высокое положение и рассчитывают на эффективное служение", — наставлял их Путин.

И добавлял: не важно, какая партия кого выдвинула. Важно, что люди за вас проголосовали и ждут результатов работы.